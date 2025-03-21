У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

У Києві ввечері 21 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

"Просимо мешканців столиці негайно скористатися укриттями та залишатися в безпечних місцях до кінця тривоги", – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.

Мапа повітряних тривог станом на 21 березня. / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, загальні втрати російських військ на сьогодні перевищили 900 тисяч осіб. З початку 2024 року, тобто за рік і майже три місяці, російські окупанти втратили понад півмільйона осіб — 540 790.

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