Росія атакує Київ: стались вибухи - перші деталі

Київ / © Associated Press

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Посеред дня 24 жовтня у Києві сталися потужні вибухи. Російські безпілотники атакують столицю.

Що відомо про вибухи у столиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Києві о 14:42 оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. У небі над столицю фіксують реактивні БпЛА.

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За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, дрони прямували до різних районів столиці. Зокрема, їх фіксували на Мінському і Лісовому масивах, на Дарниці, Оболоні, Подолі, Деміївці, Жулянах, Академмістечку, Святошино і Борщагівки. За даними, моніторів щонайменше п’ять «Гераней» кружляють над Києвом і на околицях.

Після 15:00 у столиці прогриміли вибухи. Наразі офіційної інформації від влади немає.

Повітряна тривога 15:17 суботи, 24 жовтня.

Нагадаємо, зранку 24 жовтня російські війська атакували Київ — вдарили по житловому секторі. В Оболонському районі внаслідок влучання одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань, після чого спалахнула пожежа. Двоє людей отримали травми.

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