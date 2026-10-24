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Росія атакує Київ: стались вибухи - перші деталі
У Києві та області вдень 24 жовтня зафіксували рух реактивних безпілотників.
Посеред дня 24 жовтня у Києві сталися потужні вибухи. Російські безпілотники атакують столицю.
Що відомо про вибухи у столиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Києві о 14:42 оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. У небі над столицю фіксують реактивні БпЛА.
За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, дрони прямували до різних районів столиці. Зокрема, їх фіксували на Мінському і Лісовому масивах, на Дарниці, Оболоні, Подолі, Деміївці, Жулянах, Академмістечку, Святошино і Борщагівки. За даними, моніторів щонайменше п’ять «Гераней» кружляють над Києвом і на околицях.
Після 15:00 у столиці прогриміли вибухи. Наразі офіційної інформації від влади немає.
Нагадаємо, зранку 24 жовтня російські війська атакували Київ — вдарили по житловому секторі. В Оболонському районі внаслідок влучання одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань, після чого спалахнула пожежа. Двоє людей отримали травми.