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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія атакує Київ: стались вибухи - перші деталі

У Києві та області вдень 24 жовтня зафіксували рух реактивних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ / © Associated Press

Посеред дня 24 жовтня у Києві сталися потужні вибухи. Російські безпілотники атакують столицю.

Що відомо про вибухи у столиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Києві о 14:42 оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. У небі над столицю фіксують реактивні БпЛА.

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, дрони прямували до різних районів столиці. Зокрема, їх фіксували на Мінському і Лісовому масивах, на Дарниці, Оболоні, Подолі, Деміївці, Жулянах, Академмістечку, Святошино і Борщагівки. За даними, моніторів щонайменше п’ять «Гераней» кружляють над Києвом і на околицях.

Після 15:00 у столиці прогриміли вибухи. Наразі офіційної інформації від влади немає.

Повітряна тривога 15:17 суботи, 24 жовтня.

Повітряна тривога 15:17 суботи, 24 жовтня.

Нагадаємо, зранку 24 жовтня російські війська атакували Київ — вдарили по житловому секторі. В Оболонському районі внаслідок влучання одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань, після чого спалахнула пожежа. Двоє людей отримали травми.

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