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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві лунають вибухи: що відомо

У столиці під час повітряної тривоги було чути гучні вибухи — у КМВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та закликали мешканців перебувати в укриттях.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дим від вибуху

Дим від вибуху / © Associated Press

У Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька гучних вибухів.

У Київській міській державній адміністрації заспокоїли містян та повідомили у Telegram, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

«У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», — йдеться у повідомленні КМВА.

Влада столиці закликає киян дотримуватися правил безпеки, не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги та утриматися від фото- й відеозйомки роботи українських захисників неба.

Перед цим у Києві та області оголошували повітряну тривогу через дронову загрозу — жовтий рівень небезпеки.

У Повітряних силах попередили про реактивний безпілотник.

«Реактивний БпЛА на Київ», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.



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