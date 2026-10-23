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- Київ
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У Києві лунають вибухи: що відомо
У столиці під час повітряної тривоги було чути гучні вибухи — у КМВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та закликали мешканців перебувати в укриттях.
У Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька гучних вибухів.
У Київській міській державній адміністрації заспокоїли містян та повідомили у Telegram, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.
«У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», — йдеться у повідомленні КМВА.
Влада столиці закликає киян дотримуватися правил безпеки, не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги та утриматися від фото- й відеозйомки роботи українських захисників неба.
Перед цим у Києві та області оголошували повітряну тривогу через дронову загрозу — жовтий рівень небезпеки.
У Повітряних силах попередили про реактивний безпілотник.
«Реактивний БпЛА на Київ», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.