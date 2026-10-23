У Києві лунають вибухи: що відомо

Дим від вибуху / © Associated Press

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У Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька гучних вибухів.

У Київській міській державній адміністрації заспокоїли містян та повідомили у Telegram, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

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«У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», — йдеться у повідомленні КМВА.

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Влада столиці закликає киян дотримуватися правил безпеки, не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги та утриматися від фото- й відеозйомки роботи українських захисників неба.

Перед цим у Києві та області оголошували повітряну тривогу через дронову загрозу — жовтий рівень небезпеки.

У Повітряних силах попередили про реактивний безпілотник.

«Реактивний БпЛА на Київ», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.







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