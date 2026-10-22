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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Балістична атака на Київ: у Печерському районі пошкоджено медичний заклад

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару в Печерському районі столиці пошкоджено будівлю медичного закладу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві внаслідок нічної російської ракетної атаки 22 жовтня пошкоджено будівлю медичного закладу в Печерському районі.

Про це пише КМВА.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Військові повідомляли про кілька балістичних ракет, які рухалися курсом на Київ. Також фіксували рух ракет через Сумську область у напрямку Чернігівщини.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 21 жовтня, російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі сталося влучання у висотку, загинули люди. Безпілотник влучив у будинок на рівні 20-го поверху, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні знайшли тіла 28-річного чоловіка та 30-річної жінки.

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