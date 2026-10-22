Кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: серед поранених діти, пошкоджено станцію швидкої

Швидка допомога

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У Києві кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу в ніч проти 22 жовтня зросла до 15 людей. Серед них — двоє дітей віком 15 років. Також внаслідок атаки пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів екстреної медичної служби.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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За його словами, восьмеро поранених наразі перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях.

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«Внаслідок ворожого обстрілу вночі 22 жовтня в столиці постраждали 15 людей. Зокрема, двоє дітей по 15 років. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень», — повідомив Кличко.

У Печерському районі пошкоджено станцію швидкої допомоги

Внаслідок російського обстрілу в Печерському районі столиці зазнала пошкоджень будівля станції швидкої медичної допомоги.

Крім того, ударом пошкоджено шість автомобілів швидкої допомоги.

За інформацією міського голови, серед медичних працівників постраждалих немає.

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Що відомо про нічну атаку на Київ

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та рух ракет у бік Києва.

Крім пошкодження станції швидкої допомоги, у Святошинському районі столиці внаслідок атаки виникла пожежа в будівлі ресторану.

Також через російський обстріл пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. У зв'язку з цим обмежили рух транспорту в напрямку з правого на лівий берег.

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Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

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