Київ та область накриють тривалі дощі: якою буде погода у столичному регіоні 23 жовтня

Осінь / © pexels.com

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У п’ятницю, 23 жовтня, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 23 жовтня буде хмарно та з проясненнями. Подекуди пройдуть дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, у столиці очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. Дощ, який йтиме майже весь день, увечері припиниться. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла.

Погода в Києві 23 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 жовтня.

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