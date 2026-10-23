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- Київ
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Київ та область накриють тривалі дощі: якою буде погода у столичному регіоні 23 жовтня
Мешканцям столичного регіону 23 жовтня варто підготувати парасольки, адже синоптики прогнозують хмарний день із дощами.
У п’ятницю, 23 жовтня, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода.
За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 23 жовтня буде хмарно та з проясненнями. Подекуди пройдуть дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, у столиці очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. Дощ, який йтиме майже весь день, увечері припиниться. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 жовтня.
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