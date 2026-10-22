Після атаки на Південний міст у Києві "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди: графік руху

Kyiv City Express / © "Укрзалізниця"

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У Києві через ускладнення руху Південним мостом після російської атаки «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси міської кільцевої електрички Kyiv City Express. Вони мають допомогти пасажирам дістатися між правим і лівим берегами столиці та зменшити навантаження на транспортну інфраструктуру міста.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

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Додаткові поїзди курсуватимуть 22 жовтня за маршрутом, що з’єднує станції Почайна, Райдужний, Воскресенка, Микільська Слобідка, Лівобережна, Русанівка, Дарниця, Березняки, Видубичі та Київ-Деміївський, і у зворотному напрямку.

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Таким чином, пасажири отримають додаткове залізничне сполучення між берегами Дніпра через Дарницький і Північний мости.

Інтервали між рейсами становитимуть від 15 хвилин

За інформацією «Укрзалізниці», додаткові рейси Kyiv City Express почнуть курсувати вже ввечері 22 жовтня. Починаючи з 16:40, інтервали між поїздами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин.

Перший додатковий поїзд від станції Почайна, де можна пересісти із синьої гілки метро, вирушить о 16:56 у напрямку Троєщини. Ще один рейс від станції Видубичі, що має пересадку на зелену гілку метро, відправиться о 18:02 у напрямку Березняків.

В «Укрзалізниці» зазначили, що додаткові поїзди мають забезпечити пасажирам альтернативу наземному транспорту в умовах ускладненого руху столицею.

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Розклад додаткових поїздів на 22 жовтня

«Укрзалізниця» оприлюднила розклад чотирьох додаткових рейсів Kyiv City Express:

Д20: Почайна — 16:56, Дарниця — 17:31, Київ-Деміївський — 17:45.

Д21: Київ-Деміївський — 17:58, Дарниця — 18:22, Почайна — 18:47.

Д22: Почайна — 18:56, Дарниця — 19:31, Київ-Деміївський — 19:45.

Д23: Київ-Деміївський — 19:58, Дарниця — 20:22, Почайна — 20:47.

Квитки на додаткові рейси можна придбати в застосунку Укрзалізниці.

У компанії закликали пасажирів враховувати зміни в роботі міського транспорту та користуватися додатковими поїздами для пересування між берегами Києва.

Нагадаємо, у зв’язку з атакою російської терористичної армії у Києві рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

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