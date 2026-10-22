Дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджено будинки й авто, є поранений

Дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджені будинки й авто, є поранений

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У четвер, 22 жовтня, російські війська вчергове атакували Київську область за допомогою ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Наслідки атаки БпЛА у Бучанському районі

За наявною інформацією, ворожий безпілотник впав на відкритій місцевості поблизу магазину. Потужною вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки неподалік, а також машини, які під час атаки рухалися по шосе.

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Унаслідок обстрілу постраждав цивільний мешканець. Поранення ноги та акубаротравму дістав 59-річний чоловік. Йому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

«Рятувальні та екстрені служби оперативно працюють на місці події. Детальніша інформація щодо руйнувань та стану постраждалих наразі уточнюється», — запевнив Ткаченко.

Як додають місцеві пабліки, на Житомирській трасі в бік Києва утворюється затор після ймовірного влучання ворожого дрона поблизу.

«У селі Мила на дорозі багато уламків скла. Проїзд наразі можливий лише крайньою лівою смугою. За попередньою інформацією, без постраждалих», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.

Загалом минулої ночі під ударом опинилися Київ, Харків та низка інших регіонів, є загиблі й поранені.

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