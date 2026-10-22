ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

Дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджено будинки й авто, є поранений

Внаслідок атаки російських дронів на Бучанський район Київщини поранено 59-річного чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджені будинки й авто, є поранений

Дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджені будинки й авто, є поранений

У четвер, 22 жовтня, російські війська вчергове атакували Київську область за допомогою ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки БпЛА у Бучанському районі

За наявною інформацією, ворожий безпілотник впав на відкритій місцевості поблизу магазину. Потужною вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки неподалік, а також машини, які під час атаки рухалися по шосе.

Унаслідок обстрілу постраждав цивільний мешканець. Поранення ноги та акубаротравму дістав 59-річний чоловік. Йому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

«Рятувальні та екстрені служби оперативно працюють на місці події. Детальніша інформація щодо руйнувань та стану постраждалих наразі уточнюється», — запевнив Ткаченко.

Як додають місцеві пабліки, на Житомирській трасі в бік Києва утворюється затор після ймовірного влучання ворожого дрона поблизу.

«У селі Мила на дорозі багато уламків скла. Проїзд наразі можливий лише крайньою лівою смугою. За попередньою інформацією, без постраждалих», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.

Загалом минулої ночі під ударом опинилися Київ, Харків та низка інших регіонів, є загиблі й поранені.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie