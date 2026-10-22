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Дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджено будинки й авто, є поранений
Внаслідок атаки російських дронів на Бучанський район Київщини поранено 59-річного чоловіка.
У четвер, 22 жовтня, російські війська вчергове атакували Київську область за допомогою ударних безпілотників.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Наслідки атаки БпЛА у Бучанському районі
За наявною інформацією, ворожий безпілотник впав на відкритій місцевості поблизу магазину. Потужною вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки неподалік, а також машини, які під час атаки рухалися по шосе.
Унаслідок обстрілу постраждав цивільний мешканець. Поранення ноги та акубаротравму дістав 59-річний чоловік. Йому вже надають усю необхідну медичну допомогу.
«Рятувальні та екстрені служби оперативно працюють на місці події. Детальніша інформація щодо руйнувань та стану постраждалих наразі уточнюється», — запевнив Ткаченко.
Як додають місцеві пабліки, на Житомирській трасі в бік Києва утворюється затор після ймовірного влучання ворожого дрона поблизу.
«У селі Мила на дорозі багато уламків скла. Проїзд наразі можливий лише крайньою лівою смугою. За попередньою інформацією, без постраждалих», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.
Загалом минулої ночі під ударом опинилися Київ, Харків та низка інших регіонів, є загиблі й поранені.