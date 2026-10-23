- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздаются взрывы: что известно
В столице во время воздушной тревоги были слышны громкие взрывы — в КГВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны и призвали жителей находиться в укрытиях.
В Киеве во время воздушной тревоги раздалось несколько громких взрывов.
В Киевской городской государственной администрации успокоили горожан и сообщили в Telegram, что в городе работают силы противовоздушной обороны.
«В Киеве работает ПВО. Просим жителей города находиться в укрытиях», — говорится в сообщении КГВА.
Власти столицы призывают киевлян соблюдать правила безопасности, не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги и воздержаться от фото- и видеосъемки работы украинских защитников неба.
Перед этим в Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за дроновой угрозы — желтый уровень опасности.
В Воздушных силах предупредили о реактивном беспилотнике.
«Реактивный БпЛА на Киев», — говорится в сообщении ВС в Telegram.
Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала историческую часть Киева баллистической ракетой «Искандер» с кассетной боеголовкой.