В Киеве раздаются взрывы: что известно

Дым от взрыва / © Associated Press

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В Киеве во время воздушной тревоги раздалось несколько громких взрывов.

В Киевской городской государственной администрации успокоили горожан и сообщили в Telegram, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

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«В Киеве работает ПВО. Просим жителей города находиться в укрытиях», — говорится в сообщении КГВА.

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Власти столицы призывают киевлян соблюдать правила безопасности, не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги и воздержаться от фото- и видеосъемки работы украинских защитников неба.

Перед этим в Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за дроновой угрозы — желтый уровень опасности.

В Воздушных силах предупредили о реактивном беспилотнике.

«Реактивный БпЛА на Киев», — говорится в сообщении ВС в Telegram.

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Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала историческую часть Киева баллистической ракетой «Искандер» с кассетной боеголовкой.







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