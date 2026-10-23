- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев и область накроют продолжительные дожди: какая погода ожидается в столичном регионе 23 октября
Жителям столичного региона 23 октября стоит приготовить зонтики, ведь синоптики прогнозируют пасмурный день с дождями.
В пятницу, 23 октября, в Киевской области и в столице ожидается облачная погода.
По данным Украинского гидрометцентра, 23 октября в Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, в столице ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве весь день будет пасмурно. Дождь, который будет идти почти весь день, вечером прекратится. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 23 октября.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.