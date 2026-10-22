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После атаки на Южный мост в Киеве "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда: расписание движения
Пассажиры в Киеве получат дополнительное железнодорожное сообщение между берегами Днепра через Дарницкий и Северный мосты.
В Киеве из-за затруднений с движением по Южному мосту после российской атаки «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы городской кольцевой электрички Kyiv City Express. Они должны помочь пассажирам добраться между правым и левым берегами столицы и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру города.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Дополнительные поезда будут курсировать 22 октября по маршруту, соединяющему станции Почайна, Радужный, Воскресенка, Никольская Слободка, Левобережная, Русановка, Дарница, Березняки, Выдубичи и Киев-Демеевский, а также в обратном направлении.
Таким образом, пассажиры получат дополнительное железнодорожное сообщение между берегами Днепра через Дарницкий и Северный мосты.
Интервалы между рейсами составят от 15 минут
По информации «Укрзализныци», дополнительные рейсы Kyiv City Express начнут курсировать уже вечером 22 октября. Начиная с 16:40, интервалы между поездами с правого берега на левый будут составлять от 15 минут.
Первый дополнительный поезд от станции «Почайна», где можно пересесть с «синей» ветки метро, отправляется в 16:56 в направлении Троещины. Еще один рейс от станции Выдубичи, с пересадкой на зеленую линию метро, отправляется в 18:02 в направлении Березняков.
В «Укрзализныце» отметили, что дополнительные поезда должны обеспечить пассажирам альтернативу наземному транспорту в условиях затрудненного движения по столице.
Расписание дополнительных поездов на 22 октября
«Укрзализныця» обнародовала расписание четырёх дополнительных рейсов Kyiv City Express:
Д20: Почайна — 16:56, Дарница — 17:31, Киев-Демеевский — 17:45.
Д21: Киев-Демеевский — 17:58, Дарница — 18:22, Почайна — 18:47.
Д22: Почайна — 18:56, Дарница — 19:31, Киев-Демеевский — 19:45.
Д23: Киев-Демеевский — 19:58, Дарница — 20:22, Почайна — 20:47.
Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в приложении «Укрзализныци».
В компании призвали пассажиров учитывать изменения в работе городского транспорта и пользоваться дополнительными поездами для передвижения между берегами Киева.
Напомним, в связи с атакой российской террористической армии в Киеве движение транспорта временно перекрыто на Южном мосту в направлении с правого на левый берег.