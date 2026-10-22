Взрывается над землей: РФ ударила по историческому центру Киева «Искандером» с кассетной боеголовкой

РФ атаковала Киев «Искандером» с кассетной боеголовкой

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В ночь на 22 октября россияне нанесли удар по исторической части Киева, использовав для этого баллистическую ракету «Искандер», снаряженную кассетной боеголовкой.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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Россия атаковала историческую часть Киева «Искандером» с кассетным боеприпасом

По его словам, такое вооружение рассчитано на поражение открытой силы и гражданского населения на значительной площади.

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Детонация такого кассетного боеприпаса происходит прямо в воздухе, над землей, чтобы убить и ранить как можно больше людей.

Вражеская атака повлекла за собой разрушение в старой части города и привела к многочисленным ранениям среди киевлян.

«Сегодня ночью Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой „Искандер“ с кассетной боеголовкой К5. Эта боеголовка взрывается над землей и используется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров», — пишет Бескрестнов.

Одновременно в воздухе взрывается 58 боевых элементов.

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«Этот удар был нанесен не в военных целях. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей. Есть много раненых гражданских и разрушения», — добавил специалист.

Россияне массированно атаковали Киев: последствия 22 октября

В ночь на 22 октября Россия осуществила массированную атаку баллистическими ракетами и БпЛА по шести районам Киева: Днепровскому, Дарницкому, Святошинскому, Оболонскому, Печерскому и Голосеевскому. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, а еще 24 человека получили ранения, среди которых семеро — дети.

Атака повлекла за собой существенные разрушения городской и гражданской инфраструктуры. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. На Оболони вспыхнули торговые центры общей площадью 1000 м², в частности, «Эпицентр» на Почайной, также повреждены ТЦ Retail Park, «Ашан» и JYSK.

В Печерском районе получили повреждения здание станции скорой помощи и шесть автомобилей «экстренки». Также зафиксировано попадание и повреждение нежилых построек, монастыря и ресторанного комплекса.

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В результате повреждения части инфраструктуры на Южном мосту произошли изменения в работе транспорта. Поезда «зеленой» линии метро временно курсируют только на участках «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор». Движение автомобилей по Южному мосту с правого на левый берег временно перекрыто. Для компенсации неудобств в столице усилили работу автобусных маршрутов №22 и №91.

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