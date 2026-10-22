Количество пострадавших от атаки на Киев возросло: среди раненых дети, повреждена станция скорой

Скорая помощь

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В Киеве количество пострадавших в результате российских обстрелов в ночь на 22 октября возросло до 15 человек. Среди них двое детей в возрасте 15 лет. Также в результате атаки повреждено здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей экстренной медицинской службы.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .

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По его словам, восемь раненых находятся на стационарном лечении в городских больницах.

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«В результате вражеских обстрелов ночью 22 октября в столице пострадали 15 человек. В частности двое детей по 15 лет. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц», - сообщил Кличко.

В Печерском районе повреждена станция скорой помощи

В результате российских обстрелов в Печерском районе столицы получили повреждения здание станции скорой медицинской помощи.

Кроме того, ударом повреждены шесть автомобилей скорой помощи.

По информации мэра, среди медицинских работников пострадавших нет.

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Что известно о ночной атаке на Киев

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону Киева.

Кроме повреждения станции скорой помощи, в Святошинском районе столицы в результате атаки возник пожар в здании ресторана .

Также из - за российских обстрелов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту . В этой связи ограничили движение транспорта в направлении с правого на левый берег.

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Информация о других последствиях атаки уточняется.

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