ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
548
Время на прочтение
2 мин

Количество пострадавших от атаки на Киев возросло: среди раненых дети, повреждена станция скорой

В результате ночной российской атаки на Киев 22 октября пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних детей. В Печерском районе повреждена станция скорой помощи и шесть автомобилей медиков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Скорая помощь

Скорая помощь

В Киеве количество пострадавших в результате российских обстрелов в ночь на 22 октября возросло до 15 человек. Среди них двое детей в возрасте 15 лет. Также в результате атаки повреждено здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей экстренной медицинской службы.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .

По его словам, восемь раненых находятся на стационарном лечении в городских больницах.

«В результате вражеских обстрелов ночью 22 октября в столице пострадали 15 человек. В частности двое детей по 15 лет. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц», - сообщил Кличко.

В Печерском районе повреждена станция скорой помощи

В результате российских обстрелов в Печерском районе столицы получили повреждения здание станции скорой медицинской помощи.

Кроме того, ударом повреждены шесть автомобилей скорой помощи.

По информации мэра, среди медицинских работников пострадавших нет.

Что известно о ночной атаке на Киев

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону Киева.

Кроме повреждения станции скорой помощи, в Святошинском районе столицы в результате атаки возник пожар в здании ресторана .

Также из - за российских обстрелов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту . В этой связи ограничили движение транспорта в направлении с правого на левый берег.

Информация о других последствиях атаки уточняется.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie