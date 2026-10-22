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Количество пострадавших от атаки на Киев возросло: среди раненых дети, повреждена станция скорой
В результате ночной российской атаки на Киев 22 октября пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних детей. В Печерском районе повреждена станция скорой помощи и шесть автомобилей медиков.
В Киеве количество пострадавших в результате российских обстрелов в ночь на 22 октября возросло до 15 человек. Среди них двое детей в возрасте 15 лет. Также в результате атаки повреждено здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей экстренной медицинской службы.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .
По его словам, восемь раненых находятся на стационарном лечении в городских больницах.
«В результате вражеских обстрелов ночью 22 октября в столице пострадали 15 человек. В частности двое детей по 15 лет. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц», - сообщил Кличко.
В Печерском районе повреждена станция скорой помощи
В результате российских обстрелов в Печерском районе столицы получили повреждения здание станции скорой медицинской помощи.
Кроме того, ударом повреждены шесть автомобилей скорой помощи.
По информации мэра, среди медицинских работников пострадавших нет.
Что известно о ночной атаке на Киев
В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону Киева.
Кроме повреждения станции скорой помощи, в Святошинском районе столицы в результате атаки возник пожар в здании ресторана .
Также из - за российских обстрелов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту . В этой связи ограничили движение транспорта в направлении с правого на левый берег.
Информация о других последствиях атаки уточняется.