Дрон взорвался возле Житомирской трассы: на Киевщине повреждены дома и авто, есть раненый

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В четверг, 22 октября, российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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Последствия атаки БпЛА в Бучанском районе

По имеющейся информации, вражеский беспилотник упал на открытой местности вблизи магазина. Мощной взрывной волной были повреждены частные дома неподалеку, а также машины, которые во время атаки двигались по шоссе.

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В результате обстрела пострадал гражданский житель. Ранение ноги и акубаротравму получил 59-летний мужчина. Ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Спасательные и экстренные службы оперативно работают на месте происшествия. Более подробная информация о разрушениях и состоянии пострадавших сейчас уточняется», — заверил Ткаченко.

Как добавляют местные паблики, на Житомирской трассе в сторону Киева образуется пробка после вероятного попадания вражеского дрона поблизости.

«В селе Мила на дороге много обломков стекла. Проезд возможен только крайней левой полосой. По предварительной информации, без пострадавших», — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала историческую часть Киева баллистической ракетой «Искандер» с кассетной боеголовкой.

В целом минувшей ночью под ударом оказались Киев, Харьков и ряд других регионов, есть погибште и раненые.

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