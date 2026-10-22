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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Баллистическая атака на Киев: в Печерском районе повреждено медицинское учреждение

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара в Печерском районе столицы повреждено здание медицинского учреждения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве в результате ночной российской ракетной атаки 22 октября повреждено здание медицинского учреждения в Печерском районе.

Об этом пишет КМВА .

Напомним, что во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы.

Перед этим воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления.

Военные сообщали о нескольких баллистических ракетах, двигавшихся курсом на Киев. Также фиксировали движение ракет через Сумскую область по направлению к Черниговщине.

Пока информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку , погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.

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