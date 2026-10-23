Станция метро "Черниговская" в Киеве возобновила работу после российского удара

Станция метро «Черниговская» в Киеве возобновляет работу 23 октября — подробности / © Киевская городская прокуратура

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Станция метро «Черниговская» в Киеве возобновила работу после российской атаки.

С пятницы, 23 октября, для пассажиров вновь заработает вестибюль № 1 — выход в сторону станции метро «Дарница». Пассажиры смогут воспользоваться им с 5:31 до 23:27.

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«В то же время вестибюль № 2, в направлении ст. м. „Лесная“, пока остается закрытым для пассажиров», — говорится в сообщении Киевского метрополитена.

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Ранее в Киевском метрополитене сообщили о том, что станция метро «Черниговская» в Киеве, которая недавно была повреждена российским ударом, частично возобновит работу уже 23 октября.

Атака РФ на станцию метро «Черниговская»

Напомним, 19 октября вследствие массированной российской атаки на Киев была повреждена станция метро «Черниговская». В результате удара были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, а также пути, контактные рельсы, системы электроснабжения и управления движением. Из-за этого станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыли для пассажиров.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены более 70 сотрудников Киевского метрополитена. Уже 20 октября движение поездов по красной линии от «Академгородка» до «Лесной» было полностью восстановлено. Станция «Лесная» вернулась к обычному режиму работы, однако «Черниговская» оставалась закрытой. Поезда проезжали ее без остановки.

Ранее в комментарии ТСН.ua эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отметил, что восстановление наземной части станции «Черниговская» не должно быть проблемным, поскольку там нет сложной инфраструктуры. По его словам, поврежденные рельсы и контактную сеть можно отремонтировать достаточно быстро, а для временного восстановления платформы использовать металлические листы.

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В то же время специалист подчеркнул, что наземные участки метрополитена остаются уязвимыми для российских атак. Оккупанты могут наносить удары по станциям, тяговым подстанциям и объектам электроснабжения, фактически останавливая движение поездов. Одним из возможных способов уменьшить последствия таких атак Беспалов назвал децентрализацию транспортных перевозок.

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