Вибухає над землею: РФ вдарила по історичному центру Києва «Іскандером» із касетною боєголовкою

РФ атакувала Київ «Іскандером» із касетною боєголовкою

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У ніч проти 22 жовтня росіяни завдали удару по історичній частині Києва, використавши для цього балістичну ракету «Іскандер», споряджену касетною боєголовкою.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Росія атакувала історичну частину Києва «Іскандером» з касетним боєприпасом

За його словами, таке озброєння розраховане на ураження відкритої сили та цивільного населення на значній площі.

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Детонація такого касетного боєприпасу відбувається прямо в повітрі, над землею, аби вбити та поранити якомога більше людей.

Ворожа атака спричинила руйнування у старій частині міста та призвела до численних поранень серед киян.

«Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою „Іскандер“ з касетною боєголовкою К5. Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів», — пише Бескрестнов.

Одночасно у повітрі вибухають 58 бойових елементів.

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«Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та руйнування», — додав фахівець.

Росіяни масовано атакували Київ: наслідки 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку балістичними ракетами та БпЛА по шести районах Києва: Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Оболонському, Печерському та Голосіївському. Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, а ще 24 особи дістали поранення, серед яких семеро — діти.

Атака спричинила суттєві руйнування міської та цивільної інфраструктури. У Дніпровському районі зруйновано 13 приватних будинків. На Оболоні спалахнули торгові центри загальною площею 1000 м², зокрема «Епіцентр» на Почайній, також пошкоджено ТЦ Retail Park, «Ашан» та JYSK.

У Печерському районі зазнали пошкоджень будівля станції швидкої допомоги та шість автомобілів «екстренки». Також зафіксовано влучання та пошкодження нежитлових будівель, монастиря й ресторанного комплексу.

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Унаслідок пошкодження частини інфраструктури на Південному мосту відбулися зміни у роботі транспорту. Поїзди «зеленої» лінії метро тимчасово курсують лише на ділянках «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». Рух автомобілів Південним мостом із правого на лівий берег тимчасово перекрито. Для компенсації незручностей у столиці посилили роботу автобусних маршрутів №22 та №91.

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