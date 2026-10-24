Погода у Києві та області на вихідні: чого очікувати 24-25 жовтня

Осінь / © pexels.com

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У суботу, 24 жовтня, у Києві передбачається хмарна погода без опадів.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині 24 жовтня буде хмарно із проясненнями. Вдень синоптики опадів не передбачають. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, у столиці очікується до +15 градусів вище нуля.

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На погодному порталі Sinoptik прогнозують у суботу хмарну погоду, без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +11 до +14 градусів тепла.

Погода у Києві 24 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

У неділю, 25 жовтня, очікується хмарна погода із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 25 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 жовтня.

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