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- Київ
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Погода у Києві та області на вихідні: чого очікувати 24-25 жовтня
Цими вихідними у столичному регіоні втримається суха та комфортна осіння погода.
У суботу, 24 жовтня, у Києві передбачається хмарна погода без опадів.
За даними Українського гідрометцентру на Київщині 24 жовтня буде хмарно із проясненнями. Вдень синоптики опадів не передбачають. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, у столиці очікується до +15 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik прогнозують у суботу хмарну погоду, без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +11 до +14 градусів тепла.
У неділю, 25 жовтня, очікується хмарна погода із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 жовтня.
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