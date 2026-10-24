ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Погода у Києві та області на вихідні: чого очікувати 24-25 жовтня

Цими вихідними у столичному регіоні втримається суха та комфортна осіння погода.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінь

Осінь / © pexels.com

У суботу, 24 жовтня, у Києві передбачається хмарна погода без опадів.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині 24 жовтня буде хмарно із проясненнями. Вдень синоптики опадів не передбачають. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, у столиці очікується до +15 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують у суботу хмарну погоду, без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +11 до +14 градусів тепла.

Погода у Києві 24 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 24 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

У неділю, 25 жовтня, очікується хмарна погода із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 25 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 25 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 жовтня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie