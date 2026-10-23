Обіцяв "краще" життя бідним дівчаткам: у Києві викрили педофіла, який мав інтим з 13-річною за гроші й подарунки

Педофіл жив з 13-річною дівчинкою

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У Києві постане перед судом 38-річний місцевий мешканець, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітніми дівчатами та зґвалтуванні дитини.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Як зловмисник обирав жертв

За даними слідства, киянин цілеспрямовано шукав для спілкування дівчат віком від 13 до 15 років із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Скориставшись їхньою беззахисністю та скрутою, він схиляв підлітків до інтимних стосунків, а також пропонував жити у його помешканні.

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В обмін на це чоловік купував їм одяг, мобільні телефони та періодично видавав гроші. Водночас зловмисник був одружений та мав власну дитину.

Спочатку чоловік познайомився на вулиці з 15-річною дівчиною. Спершу він просто спілкувався з нею, а потім вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Обшук та моторошні знахідки

Під час проведення обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили, що разом із ним мешкає 13-річна дівчинка. Як з’ясували слідчі, попри її малолітній вік, чоловік вступав із нею у статеві стосунки.

Згодом виявилося, що від дій зловмисника постраждала й 15-річна сестра цієї дівчинки.

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Наразі батьків постраждалих дівчат позбавлено батьківських прав через неналежне виконання своїх обов’язків.

Обшук у квартирі звинувачуваного / © Київська міська прокуратура

Затримання звинуваваного / © Київська міська прокуратура

Що загрожує обвинуваченому

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва вже скерували обвинувальний акт стосовно 38-річного киянина до суду.

Йому інкримінують:

вчинення дій сексуального характеру щодо двох 15-річних дівчат;

зґвалтування 13-річної дитини;

незаконне зберігання наркотичних засобів, які також знайшли під час обшуку.

Тепер подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд.

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Нагадаємо, у Полтаві репетитор-педофіл, який до того ж мав педагогічну та психологічну освіти, роками ґвалтував дітей на уроках. Починаючи від 2014 року, під час уроків він систематично ґвалтував вихованців, примушував їх фотографуватися без одягу, зберігав порнографічні матеріали та маніпуляціями переконував дітей приховувати це від батьків.

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