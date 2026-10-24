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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ вдарила по житловому секторі у Києві: є руйнування (фото)

Внаслідок вранішньої атаки постраждали двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ. / © Associated Press

Зранку 24 жовтня російські війська атакували Київ. Загарбники вдарили по житловому секторі на Оболоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На світанку окупанти вдарили по Оболонському району. Унаслідок влучання одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань, після чого спалахнула пожежа.

За даними рятувальників, внаслідок атаки постраждали двоє людей. На місці «прильоту» виявили одного постраждалого, його шпиталізували. Інший потерпілий госпіталізації не потребував.

Атака на Київ — фото

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Зауважимо, після опівночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Жовта тривала від 03:40 до 04:32.

Як повідомлялося, напередодні вдень під час повітряної тривоги у Києві пролунало кілька гучних вибухів. Влада заявляла про роботу сил ППО.

Водночас вночі проти Росія масовано атакувала Київ балістикою і дронами. Одна людина загинула. У шести районах столиці було пошкоджено транспорту інфраструктуру, будівельний гіпермаркет, монастир, ресторанний комплекс і нежитлові будівлі.

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