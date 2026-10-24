РФ вдарила по житловому секторі у Києві: є руйнування (фото)

Київ. / © Associated Press

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Зранку 24 жовтня російські війська атакували Київ. Загарбники вдарили по житловому секторі на Оболоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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На світанку окупанти вдарили по Оболонському району. Унаслідок влучання одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань, після чого спалахнула пожежа.

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За даними рятувальників, внаслідок атаки постраждали двоє людей. На місці «прильоту» виявили одного постраждалого, його шпиталізували. Інший потерпілий госпіталізації не потребував.

Атака на Київ — фото

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Росіяни завдали удару по Оболонському району Києва.

Зауважимо, після опівночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Жовта тривала від 03:40 до 04:32.

Як повідомлялося, напередодні вдень під час повітряної тривоги у Києві пролунало кілька гучних вибухів. Влада заявляла про роботу сил ППО.

Водночас вночі проти Росія масовано атакувала Київ балістикою і дронами. Одна людина загинула. У шести районах столиці було пошкоджено транспорту інфраструктуру, будівельний гіпермаркет, монастир, ресторанний комплекс і нежитлові будівлі.

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