В Киеве обломки беспилотника упали на дом: что известно

На крыше многоэтажки, в которую попали остатки вражеского дрона, возник пожар.

Вечером в пятницу, 21 марта, в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"По предварительной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание", — проинформировал он.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что возгорание произошло на верхнем этаже четырехэтажного дома.

"Экстренные службы направляются на место. К медикам пока никто не обращался", — написал он.

Местные власти призывают киевлян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, в Киеве вечером 21 марта зафиксирована угроза применения врагом ударных БпЛА.

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