В Киеве разоблачили преступную группу, которая под видом лечения заставляла людей работать бесплатно. В ловушку попал 31 человек.

Полицейские Киева задержали преступную группу, организовавшую торговлю людьми под видом реабилитационного центра. В результате операции был освобожден 31 человек, которых содержали в ужасающих условиях и принуждали к бесплатному тяжелому труду.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Злоумышленники забрали у пострадавших мобильные телефоны и документы, удерживали их в антисанитарных условиях и не позволяли выходить за пределы двора. Содержателей центра принуждали к физическому труду, который не оплачивали. Сейчас иждивенцев так называемого реабилитационного центра освободили, а злоумышленникам грозит до 12 лет заключения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех человек, которые организовали трудовую эксплуатацию под видом помощи зависимым. 45-летний уроженец Днепропетровщины арендовал дом в Киевской области и вместе с двумя сообщниками вербовал на вокзалах людей в затруднительном положении. Им обещали жилье, питание и лечение, зато заставляли работать бесплатно.

Пострадавших лишали телефонов и документов, содержали в антисанитарных условиях и заставляли работать по 11 часов в день. Мужчины занимались строительством, а женщины — домашними делами. Любые попытки побега наказывали физическим и психологическим насилием. Установлено, что злоумышленники зарабатывали на их принудительном труде до 400 тыс. гривен в месяц.

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

"Всего правоохранители освободили из трудовой эксплуатации 31 человека, среди которых 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, а во время обысков изъяли «черновые» записи, оружие и 5 автомобилей", — отметили в полиции.

Организаторам схемы сообщили о подозрении по статье "торговля людьми". Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Сумах правоохранители задержали 38-летнюю женщину, которая забирала у уязвимой категории лиц документы и банковские карточки и заставляла попрошайничать.

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