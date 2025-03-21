В Киеве временно ограничат движение для автомобилей и пешеходов: где и когда

Благотворительный забег в Киеве повлечет за собой временные ограничения движения на Оболони.

Благотворительный забег VUSO ДЕСЯТКА НЕСЛОМНОСТИ. КИЕВ 2025 г. состоится 23 марта, из-за чего в Оболонском районе частично перекроют дороги и ограничат движение пешеходов.

Об этом сообщает Run Ukraine в Facebook.

С 08:30 до 10:30 временно закроют одну полосу по ул. Приречной – от стоянки лодок до дома. №35. Пешеходам доступ будет ограничен с 08:30 до 12:00 на Оболонском острове и в парке "Наталка". Водителям советуют заранее планировать маршруты и избегать парковки в указанных локациях.

В Киеве перекроют дороги 23 марта. Фото: Run Ukraine

"Приглашаем болельщиков посетить событие и поддержать участников, в том числе военных ветеранов, которые выйдут на старты всех дистанций. Событие преследует благотворительную цель: 50% прибыли от забега будет передано на закупку средств радиоэлектронной борьбы для Третьей отдельной штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области мужчина во время ссоры облил жену керосином и поджег.

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