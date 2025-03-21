Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно о последствиях

Ночью в пятницу, 21 марта, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Впрочем, произошли незначительные разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Очередная ночная атака врага на Киевщину. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — отмечает местная власть.

Впрочем, в результате атаки фиксируют повреждения в нескольких районах Киевщины. В Бориспольском и Броварском произошло разрушение частных домов. В зданиях выбиты окна, иссечены фасады и повреждены крыши. Между тем, в Обуховском районе поврежден автомобиль и гаражное помещение, а в Фастовском — хозяйственные здания.

Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Одесской области. В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

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