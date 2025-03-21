Россия ночью атаковала Киев полсотней дронов: что известно

Из 47 беспилотников 27 уничтожены расчетами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

В ночь на 21 марта оккупанты запустили на Киев 47 дронов. ПВО на подступах к столице сбило более половины из них.

Об этом сообщает КГВА.

Воздушная тревога вечером 20 марта и ночью на 21 марта в Киеве продолжалась в течение 2 часов 32 минут (с 23:16 по 1:49).

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 47 вражеских БПЛА", – говорится в сообщении.

При этом 27 беспилотников уничтожены расчетами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"По предварительной информации, повреждения и пострадавшие на территории Киева не допущены", — констатировали в администрации.

Напомним, 18 марта диктатор РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В ISW полагают, что Путин затягивает переговоры о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления.

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