Зима дает о себе знать: синоптики предупредили о заморозках в Киеве и области

Заморозки в Киеве / © Pixabay

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В Киеве и Киевской области в ночь на понедельник, 16 ноября, ожидаются заморозки. Температура воздуха местами опустится до 3 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, в Киевской области ночью температура составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В столице столбики термометров опустятся до 0–2 градусов мороза.

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Днём 16 ноября температура воздуха достигнет 3–8 градусов тепла по области и 6–8 градусов тепла в Киеве.

В течение суток ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала сухую и прохладную погоду в Киеве на выходных 14–15 ноября. По её прогнозу, ближайшее повышение температуры воздуха наступит примерно в среду, 18 ноября.

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