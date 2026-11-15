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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Зима дает о себе знать: синоптики предупредили о заморозках в Киеве и области

Синоптики не прогнозируют осадков на завтра в Киевской области и в столице Украины.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Заморозки в Киеве

Заморозки в Киеве / © Pixabay

В Киеве и Киевской области в ночь на понедельник, 16 ноября, ожидаются заморозки. Температура воздуха местами опустится до 3 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в Киевской области ночью температура составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В столице столбики термометров опустятся до 0–2 градусов мороза.

Днём 16 ноября температура воздуха достигнет 3–8 градусов тепла по области и 6–8 градусов тепла в Киеве.

В течение суток ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала сухую и прохладную погоду в Киеве на выходных 14–15 ноября. По её прогнозу, ближайшее повышение температуры воздуха наступит примерно в среду, 18 ноября.

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