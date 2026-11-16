Изменения в движении транспорта Киева: обновлен график моста Патона и возобновлена работа троллейбусов

Мост Патона

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В Киеве во второй половине дня 16 ноября специалисты коммунального предприятия «Киевпасстранс» приступили к постепенному возобновлению движения троллейбусов и трамваев. В то же время в городе действуют обновленные правила проезда по мосту Патона.

Об этом сообщили городские власти в Telegram.

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Обновленный график реверсивной полосы на мосту Патона: Для улучшения пропускной способности время работы реверса расширено:

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с 06:00 до 16:00 движение организовано в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 — в направлении с правого берега на левый.

Движение по мосту Патона / © Алексей Билошицкий

Водителей призывают учитывать эти изменения при планировании поездок по столице.

Работа общественного транспорта: Несмотря на возвращение электротранспорта на линии, до конца суток 16 ноября в городе продолжат курсировать временные автобусные маршруты, которые дублируют трамваи и троллейбусы.

Кроме того, пассажиров продолжают перевозить дополнительные автобусы вдоль «красной» и «зеленой» веток метрополитена по следующим маршрутам:

№ 1-М — ст. м. «Дворец спорта» — ст. м. «Лесная»;

№ 1-МА — ст. м. «Лесная» — ст. м. «Арсенально»;

№ 1-МД — ст. м. «Дарница» — ст. м. «Дворец спорта»;

№ 3-М — ст. м. «Выдубичи» — ст. м. «Осокорки»;

№ 22-ТЛ — ул. Тростянецкая — ст. м. «Лыбидская».

Напомним, народный депутат Владимир Крейденко заявил о том, что в Киеве вполне реально уже в ближайшее время запустить речное сообщение между станцией метро «Славутич» и Почтовой площадью. Примерная стоимость проезда составит 60–80 гривен.

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