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- Киев
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Изменения в движении транспорта Киева: обновлен график моста Патона и возобновлена работа троллейбусов
В Киеве приступили к поэтапному возобновлению движения трамваев и троллейбусов, а для водителей расширили график работы реверсивной полосы на мосту Патона.
В Киеве во второй половине дня 16 ноября специалисты коммунального предприятия «Киевпасстранс» приступили к постепенному возобновлению движения троллейбусов и трамваев. В то же время в городе действуют обновленные правила проезда по мосту Патона.
Об этом сообщили городские власти в Telegram.
Обновленный график реверсивной полосы на мосту Патона: Для улучшения пропускной способности время работы реверса расширено:
с 06:00 до 16:00 движение организовано в направлении с левого берега на правый;
с 16:00 до 24:00 — в направлении с правого берега на левый.
Водителей призывают учитывать эти изменения при планировании поездок по столице.
Работа общественного транспорта: Несмотря на возвращение электротранспорта на линии, до конца суток 16 ноября в городе продолжат курсировать временные автобусные маршруты, которые дублируют трамваи и троллейбусы.
Кроме того, пассажиров продолжают перевозить дополнительные автобусы вдоль «красной» и «зеленой» веток метрополитена по следующим маршрутам:
№ 1-М — ст. м. «Дворец спорта» — ст. м. «Лесная»;
№ 1-МА — ст. м. «Лесная» — ст. м. «Арсенально»;
№ 1-МД — ст. м. «Дарница» — ст. м. «Дворец спорта»;
№ 3-М — ст. м. «Выдубичи» — ст. м. «Осокорки»;
№ 22-ТЛ — ул. Тростянецкая — ст. м. «Лыбидская».
Напомним, народный депутат Владимир Крейденко заявил о том, что в Киеве вполне реально уже в ближайшее время запустить речное сообщение между станцией метро «Славутич» и Почтовой площадью. Примерная стоимость проезда составит 60–80 гривен.