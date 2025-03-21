Безпілотники атакували Київську область: що відомо про наслідки

Вночі проти п'ятниці, 21 березня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Втім, сталися незначні руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"Чергова нічна атака ворога на Київщину. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", - наголошує місцева влада.

Втім, внаслідок атаки фіксують пошкодження у кількох районах Київщини. У Бориспільському та Броварському сталися руйнування приватних будинків. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи. Тим часом в Обухівському районі пошкоджено автомобіль та гаражне приміщення, а у Фастівському - господарчі будівлі.