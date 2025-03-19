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На Київщині виявили уламки ворожого безпілотника (фото)

На Київщині виявили уламки ворожого безпілотника (фото)

Уламки БпЛА на Київщині

Ворог учергове атакував Київщину.

Після чергової нічної атаки російських окупантів мешканці одного з населених пунктів Бучанського району знайшли уламки безпілотника. На місце одразу викликали фахівців.

Про це повідомляє ДСНС України.

Там підтвердили, що це залишки ворожого дрона-камікадзе "Герань-2".  

"Нагадуємо, що уламки БпЛА, ракет чи інших невідомих предметів можуть становити смертельну загрозу!", - наголосили у ДСНС.

Що робити, якщо ви помітили невідомий предмет

  • не наближайтеся та не чіпайте;  
  • негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102;  
  • попередьте оточуючих про небезпеку.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Чернігові, яка виникла після удару ворожого безпілотника.

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