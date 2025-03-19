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У Києві на фоні "перемир'я" пролунала низка вибухів

У Києві на фоні "перемир'я" пролунала низка вибухів

По ворожих безпілотниках в повітряному просторі Києва 19 березня 2025 року продовжують працювати розрахунки ППО / Фото: ТСН.ua

Місцеві жителі повідомляють про кілька сильних вибухів.

У ніч проти 19 березня опісля телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Києві пролунала низка вибухів. 

Про це інформують очевидці у повідомленні у соцмережах. 

Зокрема, на Академмістечку пролунало чотири вибухи. 

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях! Небезпека ударних БпЛА залишається. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях", — заявили у Київській міській військовій адміністрації

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", — додали у Київській обласній військовій адміністрації

Нагадаємо, що раніше ворог влучив "Шахедом" у лікарню в Сумах. Також відбулися удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. 

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