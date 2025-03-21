У Києві викрили злочинну групу, яка під виглядом лікування змушувала людей працювати безкоштовно. У пастку потрапили 31 людина.

Поліцейські Києва затримали злочинну групу, яка організувала торгівлю людьми під виглядом реабілітаційного центру. У результаті операції було визволено 31 людину, яких утримували у жахливих умовах та змушували до безкоштовної важкої праці.

Про це повідомила Національна поліція України.

"Зловмисники забрали у потерпілих мобільні телефони та документи, утримували їх в антисанітарних умовах та не дозволяли виходити за межі подвір’я. Утримувачів центру примушували до фізичної праці, яку не оплачували. Наразі утриманців так званого реабілітаційного центру визволено, а зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох осіб, які організували трудову експлуатацію під виглядом допомоги залежним. 45-річний уродженець Дніпропетровщини орендував будинок у Київській області та разом із двома спільниками вербував на вокзалах людей у скрутному становищі. Їм обіцяли житло, харчування та лікування, натомість змушували працювати безкоштовно.

Потерпілих позбавляли телефонів і документів, утримували в антисанітарних умовах і змушували працювати по 11 годин на день. Чоловіки займалися будівництвом, а жінки – хатніми справами. Будь-які спроби втечі карали фізичним і психологічним насильством. Встановлено, що зловмисники заробляли на їхній примусовій праці до 400 тис. гривень на місяць.

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

"Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили "чорнові" записи, зброю та 5 автомобілів", – зазначили в поліції.

Організаторам схеми повідомили про підозру за статтею "торгівля людьми". Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

У Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, в Сумах правоохоронці затримали 38-річну жінку, яка забирала у вразливої категорії осіб документи і банківські картки та змушувала жебракувати.

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