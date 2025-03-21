У Києві тимчасово обмежать рух для автомобілів та пішоходів: де та коли

Благодійний забіг у Києві спричинить тимчасові обмеження руху на Оболоні.

Благодійний забіг VUSO ДЕСЯТКА НЕЗЛАМНОСТІ. КИЇВ 2025 відбудеться 23 березня, через що в Оболонському районі частково перекриють дороги та обмежать рух пішоходів.

Про це повідомляє Run Ukraine у Facebook.

З 08:30 до 10:30 тимчасово закриють одну смугу на вул. Прирічній – від стоянки човнів до буд. №35. Пішоходам доступ обмежать з 08:30 до 12:00 на Оболонському острові та в парку "Наталка". Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та уникати паркування у зазначених локаціях.

У Києві перекриють дороги 23 березня. Фото: Run Ukraine

"Запрошуємо вболівальників відвідати подію та підтримати учасників, зокрема військових ветеранів, які вийдуть на старти всіх дистанцій. Подія має благодійну мету: 50% прибутку від забігу буде передано на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для Третьої окремої штурмової бригади", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині чоловік під час сварки облив дружину гасом і підпалив.

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