Росія вночі атакувала Київ півсотнею дронів: у КМВА повідомили деталі

В ніч на 21 березня окупанти запустили на Київ 47 дронів. ППО на підступах до столиці збила більше половини з них.

Про це повідомляє КМВА.

Так, повітряна тривога ввечері 20 березня та в ніч на 21 березня в Києві тривала протягом 2 годин 32 хвилин (від 23:16 до 1:49).

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні.

При цьому 27 безпілотників знищено розрахунками ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", – констатували в адміністрації.

Нагадаємо, 18 березня диктатор РФ Володимир Путін поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом. В ISW вважають, що Путін затягує переговори про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу.

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