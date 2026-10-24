Реклама

У Святошинському районі Києва сталася смертельна стрілянина. Правоохоронці вже зʼясовують усі обставини події.

Про це повідомила поліція Києва у Telegram.

Реклама

За попередніми даними поліції, на вулиці між компанією чоловіків виник раптовий конфлікт. У ході суперечки один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік своїх опонентів.

Реклама

Унаслідок отриманих вогнепальних поранень один із потерпілих загинув на місці. Іншого чоловіка з травмами терміново госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Стрільця вдалося оперативно затримати.

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група та профільні служби для встановлення всіх деталей трагедії.

Нагадаємо, у Києві затримано чоловіка, який влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки. Киянин, як з’ясувалося, перебував у нетверезому стані.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів