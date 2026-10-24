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- Київ
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У Києві чоловік відкрив стрілянину: є загиблий і поранений — перші деталі
У Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками один із учасників відкрив вогонь із травматичної зброї, внаслідок чого одна людина загинула, а іншу госпіталізували.
У Святошинському районі Києва сталася смертельна стрілянина. Правоохоронці вже зʼясовують усі обставини події.
Про це повідомила поліція Києва у Telegram.
За попередніми даними поліції, на вулиці між компанією чоловіків виник раптовий конфлікт. У ході суперечки один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік своїх опонентів.
Унаслідок отриманих вогнепальних поранень один із потерпілих загинув на місці. Іншого чоловіка з травмами терміново госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Стрільця вдалося оперативно затримати.
Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група та профільні служби для встановлення всіх деталей трагедії.
Нагадаємо, у Києві затримано чоловіка, який влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки. Киянин, як з’ясувалося, перебував у нетверезому стані.