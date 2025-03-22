У Києві впав збитий ворожий БпЛА: у КМВА розповіли деталі

Наразі небезпека триває.
В Подільському районі Києва зафіксовано падіння збитого російського БпЛА.
Про це повідомили в КМВА.
За попередньою інформацією, без руйнувань.
“Тривога триває. Кияни, перебувайте в укриттях!” – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях, Житомирській, Рівненській а також, в АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 22 березня ЗСУ знищили 902 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.
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