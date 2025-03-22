У Києві чоловік впав у шахту ліфта: у ДСНС повідомили шокувальні деталі (фото)

Чоловік впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі та зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.

У Голосіївському районі Києва чоловік впав у шахту ліфта.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"22 березня о 17:21 надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні четвертого поверху перебуває людина. Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок", – йдеться у повідомленні.

За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли чоловіку вибратися з пастки, після чого передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Рятувальники допомогли чоловіку вибратися з пастки, після чого передали лікарям

Нагадаємо, у багатоповерхівці Києва обірвався ліфт. Підйомник начебто впав з 28-го поверху.

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