В Киеве раздались громкие взрывы: работает ПВО

В Киеве прогремел ряд громких взрывов.
В Киеве в ночь на 23 марта 2025 года прозвучала серия громких взрывов.
Об этом заявили очевидцы.
Также по враждебным целям работает ПВО.
Об этом сообщает Киевская МВА
"Угроза сохраняется, находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
"Внимание! г.Киев! Над городом вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!", — добавили в Воздушных Силах ВСУ.
Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.
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