В Киеве раздались громкие взрывы: работает ПВО

В Киеве в ночь на 23 марта 2025 года прозвучала серия громких взрывов.

Об этом заявили очевидцы.

Также по враждебным целям работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская МВА

"Угроза сохраняется, находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

"Внимание! г.Киев! Над городом вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!", — добавили в Воздушных Силах ВСУ.

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Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.

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