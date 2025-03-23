Атака РФ на Київ: загоряння у закладі харчування та на висотних поверхах багатоквартирних будинків

Ворог не зупиняється у своїх атаках на мирні українські міста.
У Києві у ніч проти 23 березня 2025 року зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі, пожежа спалахнула на відкритій місцевості.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.
- У Дніпровському районі загоряння в закладі харчування.
- У Подільському районі загоряння на 20 поверсі багатоквартирного будинку.
- У Подільському районі також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.
"На місце прямують служби. Інформація уточнюється", - читаємо у повідомленні.
Також відбулося падіння уламків у промзону в Голосіївському районі.
Про це у повідомленні у соцмережах інформує мер Києва Віталій Кличко.
"Попередньо - без постраждалих. Екстрені служби на місці. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
"Сьогодні росіяни вчергове демонструють своє «прагнення до миру. На ділі терористи просто запускають смертоносну зброю по житлових будинках. Прошу, перебувайте в укриттях до завершення тривоги!", - додав Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.
Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.
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