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Атака РФ на Київ: загоряння у закладі харчування та на висотних поверхах багатоквартирних будинків

Атака РФ на Київ: загоряння у закладі харчування та на висотних поверхах багатоквартирних будинків

У кількох будинках у Києві спалахнули пожежі через влучення уламків дронів 23 березня 2025 року / Фото: ТСН.ua

Ворог не зупиняється у своїх атаках на мирні українські міста.

У Києві у ніч проти 23 березня 2025 року зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі, пожежа спалахнула на відкритій місцевості.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах. 

  • У Дніпровському районі загоряння в закладі харчування. 
  • У Подільському районі загоряння на 20 поверсі багатоквартирного будинку.
  • У Подільському районі також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою.  Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль. 

"На місце прямують служби. Інформація уточнюється", - читаємо у повідомленні. 

Також відбулося падіння уламків у промзону в Голосіївському районі.

Про це у повідомленні у соцмережах інформує мер Києва Віталій Кличко. 

"Попередньо - без постраждалих. Екстрені служби на місці. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

"Сьогодні росіяни вчергове демонструють своє «прагнення до миру. На ділі терористи просто запускають смертоносну зброю по житлових будинках. Прошу, перебувайте в укриттях до завершення тривоги!", - додав Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах. 

Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

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