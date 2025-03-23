Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пошкоджені будинки та травмовані люди: наслідки ворожої атаки дронами на Київщину (фото)

Пошкоджені будинки та травмовані люди: наслідки ворожої атаки дронами на Київщину (фото)

Росіяни атакували дронами Київську область / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

У Броварському районі після удару безпілотників ліквідована пожежа на підприємстві.

Унаслідок ворожої атаки БпЛА 23 березня 2025 року на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається. 

Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Також у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. 
  • Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
  • В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. 

"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація