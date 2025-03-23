Пошкоджені будинки та травмовані люди: наслідки ворожої атаки дронами на Київщину (фото)

У Броварському районі після удару безпілотників ліквідована пожежа на підприємстві.

Унаслідок ворожої атаки БпЛА 23 березня 2025 року на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається.

Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соціальних мережах.

Також у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.

Унаслідок атаки БпЛА на у Бучанському районі травмовано жінку і чоловіка (5 фото)

"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку.

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