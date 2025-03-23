Пошкоджені будинки та травмовані люди: наслідки ворожої атаки дронами на Київщину (фото)

У Броварському районі після удару безпілотників ліквідована пожежа на підприємстві.
Унаслідок ворожої атаки БпЛА 23 березня 2025 року на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається.
Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соціальних мережах.
- Також у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.
- Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
- В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.
"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку.
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