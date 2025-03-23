Ночной удар по Киеву: погиб ребенок

Число погибших и пострадавших увеличилось. Самому младшему пострадавшему – всего 11 месяцев.

Российская армия в ночь на воскресенье, 23 марта, массированно атаковала Киев "Шахедами". Число погибших увеличилось до трех человек. Среди них – ребенок.

Об этом сообщили в КМВА.

"Среди погибших — отец и его маленькая дочь. Еще 10 человек пострадали. Младшему раненому — всего 11 месяцев", — говорится в сообщении.

В результате налета дронов есть раненые и погибшие, возникли пожары, зафиксированы страшные разрушения в 5 районах города.

Речь идет о Днепровском, Подольском, Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах. В Днепровском и Голосеевском районах погибли люди.

Напомним, вечером, 22 марта, и после полуночи российская армия нанесла массированный удар по украинской столице дронами-камикадзе типа "Шахед". В Киеве раздались мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям в небе. Впоследствии появились фото последствий атаки.

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