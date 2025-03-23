В Киевской области спасатели ликвидируют последствия падения обломков БПЛА (фото)

В результате атаки врага травмированы.
В Киевской области ликвидированы последствия вражеской атаки беспилотников, два человека травмированы.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.
22 марта в 22:36 спасатели выехали на тушение пожара, произошедшего в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Броварском районе. Возгорание ликвидировано в 01:08.
На месте работали 28 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.
В 01:33 в с. Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома.
Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.
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