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В Киевской области спасатели ликвидируют последствия падения обломков БПЛА (фото)

В Киевской области спасатели ликвидируют последствия падения обломков БПЛА (фото)

На Киевщине в результате падения обломков травмированы два человека

В результате атаки врага травмированы.

В Киевской области ликвидированы последствия вражеской атаки беспилотников, два человека травмированы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

22 марта в 22:36 спасатели выехали на тушение пожара, произошедшего в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Броварском районе. Возгорание ликвидировано в 01:08.

На месте работали 28 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

В 01:33 в с. Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома.

Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

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