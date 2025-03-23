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РФ массированно ударила по Киеву "Шахедами": появились фото последствий

РФ массированно ударила по Киеву "Шахедами": появились фото последствий

Из-за массированной атаки дронов в Киеве возникли пожары / Фото: Getty Images

Падение обломков зафиксировано в трех районах столицы.

Вечером, 22 марта, и после полуночи российская армия нанесла массированный удар по украинской столице дронами типа "Шахед".

В Киеве раздались мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям в небе.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Столицу атаковали дроны

В результате обстрела зафиксированы падение обломков ударных дронов в нескольких районах столицы, из-за чего загорелись пожары и пострадавшие и погибшие — два человека.

"Обломки "Шахедов" упали на жилые многоэтажки в Днепровском и Подольском районах столицы. В Голосеевском они упали на территорию промышленной зоны, в Днепровском также зафиксировано падение общепита", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Последствия атаки

Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города:

  • Днепровский район: ликвидирован пожар на верхних этажах 9-этажки. Погибла женщина
  • Подольский район: ликвидирован пожар на 20-м этаже жилого дома
  • Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания. Погиб человек
  • Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе
  • Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля

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