РФ массированно ударила по Киеву "Шахедами": появились фото последствий

Падение обломков зафиксировано в трех районах столицы.
Вечером, 22 марта, и после полуночи российская армия нанесла массированный удар по украинской столице дронами типа "Шахед".
В Киеве раздались мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям в небе.
Столицу атаковали дроны
В результате обстрела зафиксированы падение обломков ударных дронов в нескольких районах столицы, из-за чего загорелись пожары и пострадавшие и погибшие — два человека.
"Обломки "Шахедов" упали на жилые многоэтажки в Днепровском и Подольском районах столицы. В Голосеевском они упали на территорию промышленной зоны, в Днепровском также зафиксировано падение общепита", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Последствия атаки
Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города:
- Днепровский район: ликвидирован пожар на верхних этажах 9-этажки. Погибла женщина
- Подольский район: ликвидирован пожар на 20-м этаже жилого дома
- Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания. Погиб человек
- Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе
- Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля
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