Мощная вражеская атака на Киев и область: главные новости ночи 23 марта 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 марта 2025 года:

В результате вражеской атаки на Киев пострадали 7 человек — Кличко Читать далее –>

Поврежденные дома и травмированные люди: последствия вражеской атаки дронами в Киевскую область (фото) Читать дальше –>

Российская атака на Киев: два человека погибли — ГСЧС Читать далее –>

В Киевской области спасатели ликвидируют последствия падения обломков БПЛА (фото) Читать далее –>

Ночью 23 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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