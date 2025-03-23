Мощная вражеская атака на Киев и область: главные новости ночи 23 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 марта 2025 года:
- В результате вражеской атаки на Киев пострадали 7 человек — Кличко Читать далее –>
- Поврежденные дома и травмированные люди: последствия вражеской атаки дронами в Киевскую область (фото) Читать дальше –>
- Российская атака на Киев: два человека погибли — ГСЧС Читать далее –>
- В Киевской области спасатели ликвидируют последствия падения обломков БПЛА (фото) Читать далее –>
- Ночью 23 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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