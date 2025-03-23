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На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків БПЛА (фото)

На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків БПЛА (фото)

На Київщині внаслідок падіння уламків травмовано двох людей

Унаслідок атаки ворога є травмовані.

На Київщині ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників, двоє людей травмовано.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах. 

22 березня об 22:36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території  одного з підприємств у Броварському районі. Загоряння ліквідовано о 01:08.

На місці працювали 28 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає. 

В 01:33 в с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку

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