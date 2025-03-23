Потужна ворожа атака на Київ та область: головні новини ночі 23 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 березня 2025 року:
- Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 7 осіб - Кличко Читати далі –>
- Пошкоджені будинки та травмовані люди: наслідки ворожої атаки дронами на Київщину (фото) Читати далі –>
- Російська атака на Київ: двоє людей загинули - ДСНС Читати далі –>
- На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків БПЛА (фото) Читати далі –>
- Вночі 23 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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