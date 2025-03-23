Смерть 7-річного хлопчика в стоматології Києва: розпочато кримінальне провадження

У Києві помер 7-річний хлопчик на прийомі у стоматолога в приватній клініці. Наразі розпочато кримінальне провадження.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Слідчі з'ясували, що дитина померла під час отримання стоматологічних послуг — серце хлопчика зупинилося після введення анестезії.

Слідчі вбачають у справі ознаки кримінального правопорушення.

З яких причин дитина померла — поки що невідомо. Слідчі з'ясовують також якість надання стоматологічних послуг у медичному закладі.

"Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені під час розслідування", — зазначили у відомстві.

У разі, якщо вину медичних працівників буде встановлено, їм загрожує кримінальна відповідальність, передбачена частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Ця частина статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років, інший варіант — позбавлення волі на строк до трьох років, при цьому скасування права обіймати деякі посади чи займатися певним видом діяльності на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що дитина померла у стоматологічному кріслі у приватному медичному закладі Києва. Медичні працівники викликали швидку допомогу та намагалися реанімувати хлопчика, однак ці дії були безрезультатними - його серце повністю зупинилося.

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