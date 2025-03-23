В Киеве в результате вражеской атаки пострадал офис редакции OBOZ.UA

Взрывная волна выбила окна и двери в здании редакции, нанеся серьезные повреждения студии.

В ночь на 23 марта российские войска устроили массированную дроновую атаку на Киев.

Под ударом оказался Голосеевский район, где находится офис редакции OBOZ.UA.

В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери. Однако самые серьезные разрушения получила студия OBOZ.UA, откуда до начала полномасштабного вторжения РФ велось вещание Oboz TV.

Последствия атаки

Фото: Обозреватель

Напомним, с 22 марта, российские войска массированно атаковали Киев дронами. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов. Из-за ударов есть погибшие, среди которых отец и его пятилетний ребенок.

Сейчас известно о 10 пострадавших из-за атаки, самому младшему — 11 месяцев. В одной из квартир на последнем этаже погибла 80-летняя женщина, сообщили в Офисе генпрокурора.

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