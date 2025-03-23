Наслідки атаки на Київщину: що відомо про стан поранених

На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки ворожих БпЛА. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє КОВА.

Наслідки атаки на Київщині

Як зазначається, у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. У постраждалих діагностовано незначні ушкодження уламками та гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці, поранені не госпіталізовувалися.

"Також у Бучанському районі пошкоджено 4 приватних будинки та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Додається, що:

у Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі, також пошкоджені вікна приватного будинку;

у Білоцерківському районі ліквідовано загорання травʼяного настилу.

Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

"Вкотре звертаємось до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосили у КОВА.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти неділі, 23 березня, масовано атакувала Київ "Шахедами". Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Серед них – дитина.

Читайте також: