Нічні вибухи у Києві: мешканці пошкодженого будинку розповіли про пережите

Від вечора, 22 березня, російські війська масовано атакували Київ дронами. Через удари є загиблі, серед яких батько і його пʼятирічна дитина, та постраждалі.

Наразі відомо про 10 постраждалих через атаку, наймолодшому — 11 місяців.

Люди, які перебували в центрі удару, розповіли про пережите.

"Ми спокійно спали. Почули вибух. Дивимося з вікна, що падають уламки. У нас в квартирі скло вибито. Я поїхав звідси за годину. Рятувальники прибули досить швидко на місце пожежі", - поділився Ілля, мешканець будинку.

Раніше повідомлялося, що повітряна тривога у столиці тривала понад пʼять годин. Уламки дронів упали у кількох районах. Серед загиблих - батько з донькою. В одній з квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка, повідомили в Офісі генпрокурора.

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