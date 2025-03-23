Російська атака по Києву: що відомо про постраждалого малюка

Дитина перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Троє людей загинули внаслідок масованої атаки Росії на Київ "Шахедами" вночі проти 23 березня. Серед них - батько та його 5-річна донька. А наймолодшому постраждалому — лише 11 місяців.

Речник КМВА Євген Ієвлєв повідомив, у якому стані перебуває немовля.

"Медиками зафіксовано у нього гостру реакцію на стрес. Батько малюка також отримав поранення. Всім постраждалим надається кваліфікована допомога", - сказав він.

Нагадаємо, атака на столицю розпочалась ще о 21 годині і тривала до 2.00 ночі.Було багато влучань та пожеж у житлових будинках.

За даними ДСНС, у Дніпровському районі ліквідували пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки. Тут загинула жінка, з будинку евакуювали 27 осіб.

У Подільському районі ліквідували пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

У Голосіївському районі вирувала пожежа 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Тут згорів житловий вагончик та вантажні автомобілі на площі 60 кв. м. На цій ділянці загинула ще одна людина. За даними міської влади, разом з батьком тут загинула 5-річна дитина.

Також руйнувань зазнала редакція видання OBOZ.UA, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

Уночі російські війська масовано атакували Україну дронами. Протиповітряна оборона збила 97 російських безпілотників із 147, ще 25 були локаційно втрачені.

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